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15 yaşındaki Sıla'nın öldüğü silahlı kavganın 6 şüphelisi adliyede(2)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 17:15 | Son Güncelleme

DOĞUM GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Sıla Demir'in cenazesi hastanede yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.

DOĞUM GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Sıla Demir'in cenazesi hastanede yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Sıla Demir'in cenazesi, helallik alınması için evinin önüne getirildi. Dua edilmesinin ardından Sıla Demir'in cenazesi Karabacak Camii'ne götürüldü. Sıla Demir'in cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi. Sıla Demir'in bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

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