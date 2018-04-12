15 yıl önce öldürülen şekerciyi lokumcu amca yeğen öldürmüş

Konya’da 15 yıl önce şeker çuvalının içinde boğularak öldürülmüş olarak bulunan Sezai Çakar’ın o dönem borcu yüzünden vadeli olarak şeker vermediği lokumculuk yapan Hazmi D. ile yeğeni Celalettin D. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Şubat 2003 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi Hakça Sokak şeker çuvalının içinde cesedi bulunan ve boğularak öldürülen Sezai Çakar’ın katil zanlılarını yakalamak için dosyayı açarak çalışma başlattı. Cinayet polisi tarafından kurulan özel ekip, o dönem elde edilen deliler üzerinde çalışma yaptı. Özel ekip öldürülen Çakar’ın yakınlarıyla da görüşme yaptı. O dönem Çakar’ın şeker sattığı esnafları incelemeye alan ekipler, o dönem borcundan dolayı iflas eden ve lokum üreten Recep D. (66), oğlu Celalettin D. (41) ve kardeşi Hazmi D.’ye (61) ait şirket üzerinde durdu.

Rusya’ya kaçmışlar

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından cinayet günü Recep D.’nın Bursa’ya gittiği, oğlu Celalettin D. ile Hazmi D.’nin ise Konya’da olduğu belirlendi. Şüphelilerden Hazmi D. ile yeğeni Celalettin D.’nin ise cinayetten kısa süre sonra Bursa’ya, ardından ise Rusya’ya gittiği belirledi. Polis ekipleri, amca ve yeğenin 1.5 yıl kaldıkları Rusya’dan tekrar Türkiye’ye döndüğünü saptadı. Olay günü Recep D.’nin kardeşi Hazmi ile 18 defa, oğlu Celalettin ile ise de 15 defa telefonla görüştüğü belirlendi. Recep D.’nin yine aynı gün 5 kez ‘155 Polis imdat’ telefon hattını aradığı da tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri, geçtiğimiz 9 Nisan günü düzenlediği operasyonla Recep D. ile oğlu Celalettin D. ve kardeşi Hazmi D.’yı gözaltına aldı.