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150 adet fişek uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 10:56 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, üzerinde satışa hazır halde 'fişek' olarak tabir edilen birer kullanımlık olarak paketlenmiş toplam 150 adet, uyuşturucu madde metamfetamin ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklandı.

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, üzerinde satışa hazır halde 'fişek' olarak tabir edilen birer kullanımlık olarak paketlenmiş toplam 150 adet, uyuşturucu madde metamfetamin ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen H.T.'yi, dün Turan Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. H.T.'nin üzerinde yapılan aramada, satışa hazır halde 'fişek' olarak tabir edilen birer kullanımlık olarak paketlenmiş toplam 150 adet, uyarıcı ve halüsinasyon özelliği olan sentetik uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T. tutuklandı.

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