155 bin 350 kişinin pasaportuna, eşleri nedeniyle konulan iptal şerhi kaldırıldı

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, 155.350 kişinin pasaportlarına, eşleri nedeniyle konulan iptal şerhinin kaldırıldığı açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 6749 sayılı 'Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 5'inci maddesine göre pasaport birimlerine isimleri bildirilen kişilere ve bu kişilerin eşlerine ait pasaportların genel güvenlik açısından iptal şerhi konularak iptal edildiği belirtildi. Yapılan incelemede yasal yönden sakınca bulunmadığı tespit edilen 155.350 kişinin pasaportuna konulan şerhin kaldırıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

​"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarının icrası kapsamında; Olağanüstü Hal uygulamasının bitimine müteakip, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, yasal yönden sakınca bulunmadığı tespit edilen 155.350 kişinin pasaportuna, eşleri nedeniyle konulan iptal şerhleri kaldırılmıştır."



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