HABER

'155'i arayıp tehdit etti, gelen polislere ateş açınca vurularak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 21:55 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, '155 Polis İmdat' ile '112 Acil Sağlık' hatlarını arayıp görevlilere hakaret edip tehditler savurduktan sonra verdiği adrese gelen polislere tabanca ve pompalı tüfekle rastgele ateş eden psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet Fevzi K.

'155'i arayıp tehdit etti, gelen polislere ateş açınca vurularak yakalandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, '155 Polis İmdat' ile '112 Acil Sağlık' hatlarını arayıp görevlilere hakaret edip tehditler savurduktan sonra verdiği adrese gelen polislere tabanca ve pompalı tüfekle rastgele ateş eden psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet Fevzi K. (51), ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Olay, akşam saatlerinde Varlık Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mehmet Fevzi K., '155 Polis İmdat' ile '112 Acil Sağlık' hatlarını arayarak adresini verdikten sonra görevlilere hakaret edip, tehditler savurdu. Mehmet Fevzi K., bir süre sonra adresine gelen polisleri görünce pompalı tüfek ve tabancayla rastgele ateş açtı. Polislerin uyarısına rağmen ateş etmeyi sürdüren Mehmet Fevzi K., polis tarafından tabancayla ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan Mehmet Fevzi K., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olayda ateş açılan polisler şans eseri yaralanmazken, güvenlik güçlerine ait isabet alan motosiklet kullanılamaz hale geldi. Ekipler, ruhsatsız olduğu belirlenen tabanca ve tüfeğe el koydu.

FOTOĞRAFLI

'155'i arayıp tehdit etti, gelen polislere ateş açınca vurularak yakalandı'155'i arayıp tehdit etti, gelen polislere ateş açınca vurularak yakalandı'155'i arayıp tehdit etti, gelen polislere ateş açınca vurularak yakalandı'155'i arayıp tehdit etti, gelen polislere ateş açınca vurularak yakalandı

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Suriyeli kadın elleri plastik kelepçe ile bağlanıp, boğularak öldürüldüSuriyeli kadın elleri plastik kelepçe ile bağlanıp, boğularak öldürüldü
Kız çocuğun yönelik taciz iddiası, mahalleyi ayağa kaldırdıKız çocuğun yönelik taciz iddiası, mahalleyi ayağa kaldırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Süleyman Soylu ve Berat Albayrak birbirlerine yine omuz attı!

Süleyman Soylu ve Berat Albayrak birbirlerine yine omuz attı!

Demet Özdemir yıllar önce bakın nerede oynamış!

Demet Özdemir yıllar önce bakın nerede oynamış!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni havalimanının adını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni havalimanının adını açıkladı

14 yaşındaki Fatma, asılı bulundu! İğrenç gerçek ortaya çıktı

14 yaşındaki Fatma, asılı bulundu! İğrenç gerçek ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Aydın'da 2 yıl önce oğlu tecavüze uğrayan adamın iğrenç intikamı! Tecavüzcünün kızına cinsel istismarda bulundu!

Aydın'da 2 yıl önce oğlu tecavüze uğrayan adamın iğrenç intikamı! Tecavüzcünün kızına cinsel istismarda bulundu!

Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!

Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adıyaman'da hareketli dakikalar! Polise ateş açtı, sonra...

Adıyaman'da hareketli dakikalar! Polise ateş açtı, sonra...

Antalya'da korku dolu dakikalar! Kriz geçirip kendini eve kilitledi, polise zor anlar yaşattı

Antalya'da korku dolu dakikalar! Kriz geçirip kendini eve kilitledi, polise zor anlar yaşattı

Yusuf Dede'nin ölümüyle ilgili flaş gelişme! 'Beyaz kod' veren doktor sosyal medya hesabından paylaştı

Yusuf Dede'nin ölümüyle ilgili flaş gelişme! 'Beyaz kod' veren doktor sosyal medya hesabından paylaştı

Beykoz'da 12 yaşındaki kız çocuğuna istismar dehşetinde korkunç ayrıntılar!

Beykoz'da 12 yaşındaki kız çocuğuna istismar dehşetinde korkunç ayrıntılar!

Samsun'da Tacikistanlı bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu

Samsun'da Tacikistanlı bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu

Hastane kapısında kurşun yağdırdılar!

Hastane kapısında kurşun yağdırdılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.