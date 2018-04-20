1590 yıllık Şerefiye Sarnıcı gün yüzüne çıkıyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL’un 1590 yıllık tarihe sahip gizemli sarnıçlarından Şerefiye Sarnıcı 8 yıllık restorasyon çalışmasının ardından ziyarete açılacak.

Bizans İmparatoru II. Theodosius döneminde 428-443 yılları arasında inşa edilen, Yerebatan Sarnıcı’ndan 100 yıl daha yaşlı Şerefiye Sarnıcı, 8 yıllık restorasyon çalışmasının ardından 24 Nisan Salı günü ziyarete açılacak. Fatih Piyer Loti Caddesi üzerinde bulunan sarnıcın açılışı, İranlı sanatçı Ahmet Nejat’ın ‘Hiç Hali’ sergisi, altın renkli küre ve küreyi çevreleyen “Aşk ve Hiç” yazısı, Mevlana’nın şiirlerinden oluşan ses tasarımı ve suya yansıtılacak kelimelerle görsel şölene dönüştürülecek.

1590 yıllık tarihe sahip Şerefiye Sarnıcı’nın üzerinde, 1910 yılında yapılan Arif Paşa Konağı ve 1950’li yıllarda yapılan Eminönü Belediyesi’nin eski binası yer alıyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2010 yılında Eminönü Belediyesi’nin eski binasının yıkımı gerçekleştirildi ve restorasyon çalışması başlatıldı. İBB tarafından gerçekleştirilen restorasyon, 8 yıl süren çalışmanın ardından tamamlandı. 24 Nisan Salı günü ziyarete açılacak Şerefiye Sarnıcı’nda çeşitli kültür sanat etkinliklerinin de düzenleneceği açıklandı.