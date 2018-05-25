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16 işyerini soyan kar maskeli hırsız, tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2018 11:28 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de son bir ay içinde 16 işyerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Serkan Kartal (25), tutuklanarak cezaevine konuldu.

16 işyerini soyan kar maskeli hırsız, tutuklandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de son bir ay içinde 16 işyerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Serkan Kartal (25), tutuklanarak cezaevine konuldu.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ay içerisinde Melikgazi ilçesinin Hürriyet, İnecik, Küçükali, Battalgazi, Esenyurt ve Tacettinveli mahallerinde işyerlerinden yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. İşyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin kar maskesi ve eldiven taktığını saptadı.
Bu kişinin görüntüsüyle, hırsızlık suçundan sabıkası olan kişileri karşılaştıran polis ekipleri, şüphelinin hırsızlık suçundan 40 kaydı bulunan Serkan Kartal olduğunu saptadı. Polis, düzenlenen operasyonla 16 işyerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen Serkan Kartal'ı yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, demir kesme aleti, keser, suçta kullanılan kıyafetler, maske ve eldivenler bulundu.
Daha önceki hırsızlık girişiminde ayağı kırılan Serkan Kartal, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ayağı alçılı olarak getirildi. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen Kartal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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16 işyerini soyan kar maskeli hırsız, tutuklandı16 işyerini soyan kar maskeli hırsız, tutuklandı16 işyerini soyan kar maskeli hırsız, tutuklandı

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