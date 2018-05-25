16 işyerini soyan kar maskeli hırsız, tutuklandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de son bir ay içinde 16 işyerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Serkan Kartal (25), tutuklanarak cezaevine konuldu.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ay içerisinde Melikgazi ilçesinin Hürriyet, İnecik, Küçükali, Battalgazi, Esenyurt ve Tacettinveli mahallerinde işyerlerinden yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. İşyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin kar maskesi ve eldiven taktığını saptadı.
Bu kişinin görüntüsüyle, hırsızlık suçundan sabıkası olan kişileri karşılaştıran polis ekipleri, şüphelinin hırsızlık suçundan 40 kaydı bulunan Serkan Kartal olduğunu saptadı. Polis, düzenlenen operasyonla 16 işyerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen Serkan Kartal'ı yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, demir kesme aleti, keser, suçta kullanılan kıyafetler, maske ve eldivenler bulundu.
Daha önceki hırsızlık girişiminde ayağı kırılan Serkan Kartal, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ayağı alçılı olarak getirildi. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen Kartal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FOTOĞRAFLI
Kemal Kılıçdaroğlu Halk Tv ile ilişkileri donduruyor
Atatürk Havalimanı'nda uçaklar elektrik yüklü bulutlar nedeniyle olumsuz etkileniyor
Soyadını Erdoğan yaptı, AK Parti'den aday gösterildi
Düğününde 'erik dalı' oynayan Uruguaylı damat konuştu
Bahçeşehir'de oluklu kertenkele krizi! Yılan sanıp öldürüyorlar ama...
Antalya’da iki kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a büyük şok: Dakikalarca işletildi
Trump'tan Kuzey Kore'ye tehdit: Ordumuz hazır
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Bakanlar Kurulu'nda büyük değişim
WhatsApp kullanıcılarını şoke eden hata! Artık engellediğiniz kullanıcılar...
Her şey bu kareyle başlamıştı! Her satırı ilginç
Okuyucu Yorumları 0 yorum