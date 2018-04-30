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16 kilo altını gasp eden şüpheli yakalandı, suç ortakları aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 14:03 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da toplamda 16 kilogram altının gasp edildiği iki ayrı silahlı soygun olayına karıştığı tespit edilen Hakan D.(37) Kağıthane'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

16 kilo altını gasp eden şüpheli yakalandı, suç ortakları aranıyor

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL'da toplamda 16 kilogram altının gasp edildiği iki ayrı silahlı soygun olayına karıştığı tespit edilen Hakan D.(37) Kağıthane'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Soygun anları güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken daha önceden polise geliş kaydı olduğu öğrenilen Hakan D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11 KİLOGRAM ALTIN GASP ETMİŞLERDİ

İstanbul'da 8 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen silahlı soygun olayında içinde 11 kilogram altın bulunan bir kurye aracının önünü kesen silahlı kişiler, içinde bulunanları etkisiz hale getirdikten sonra altınları gasp ederek kaçmışlardı. Polis olayla ilgili yaptığı operasyonda olaya karışan 5 kişiyi gözaltı almış, 4'ü tutuklanmıştı. Bu soygun olayına karışan Hakan D. ise o zaman yapılan operasyonda ele geçirilememişti.

BU KEZ 5 KİLOGRAM ALTIN DAHA GASP ETTİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından aranmaya devam edilen şüphelinin, 20 Şubat 2018 tarihinde Bağcılar'da bir kuyumcu standı soygununu da gerçekleştirdiği tespit edildi. Suç ortakları ile birlikte ellerindeki uzun namlulu silahla saat 21.30 sıralarında bir marketin içinde bulunan kuyumcu standına gelen şüphelilerin 5 kilogram altın ile gümüş ziynet eşyalarını bir torbaya koyarak kaçtıkları öğrenildi. Bağcılar, Göztepe mahallesinde yaşanan soygun anı güvenlik kameralarından saniye saniye görüntülendi.

POLİS ŞÜPHELİYİ OPERASYONLA YAKALADI

Yapılan tektik ve fiziki takibin ardından Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler Kağıthane, Dersadet caddesi üzerinde bulunan bir otomobil servisine operasyon düzenledi. Baskında polisin aradığı Hakan D., yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli Hakan D., iki ayrı silahlı soyguna karıştığı suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis olaya karışan diğer kişileri de yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

(FOTOĞRAF)

16 kilo altını gasp eden şüpheli yakalandı, suç ortakları aranıyor16 kilo altını gasp eden şüpheli yakalandı, suç ortakları aranıyor16 kilo altını gasp eden şüpheli yakalandı, suç ortakları aranıyor16 kilo altını gasp eden şüpheli yakalandı, suç ortakları aranıyor

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