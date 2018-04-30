HABER

16 kilo altını gasp eden şüpheli yakalandı, suç ortakları aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 16:30 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da toplamda 16 kilogram altının gasp edildiği iki ayrı silahlı soygun olayına karıştığı tespit edilen Hakan D.(37) Kağıthane'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL'da toplamda 16 kilogram altının gasp edildiği iki ayrı silahlı soygun olayına karıştığı tespit edilen Hakan D.(37) Kağıthane'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Soygun anları güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken daha önceden polise geliş kaydı olduğu öğrenilen Hakan D., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 KİLOGRAM ALTIN GASP ETMİŞLERDİ İstanbul'da 8 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen silahlı soygun olayında içinde 11 kilogram altın bulunan bir kurye aracının önünü kesen silahlı kişiler, içinde bulunanları etkisiz hale getirdikten sonra altınları gasp ederek kaçmışlardı. Polis olayla ilgili yaptığı operasyonda olaya karışan 5 kişiyi gözaltı almış, 4'ü tutuklanmıştı. Bu soygun olayına karışan Hakan D. ise o zaman yapılan operasyonda ele geçirilememişti. BU KEZ 5 KİLOGRAM ALTIN DAHA GASP ETTİLER Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından aranmaya devam edilen şüphelinin, 20 Şubat 2018 tarihinde Bağcılar'da bir kuyumcu standı soygununu da gerçekleştirdiği tespit edildi. Suç ortakları ile birlikte ellerindeki uzun namlulu silahla saat 21.30 sıralarında bir marketin içinde bulunan kuyumcu standına gelen şüphelilerin 5 kilogram altın ile gümüş ziynet eşyalarını bir torbaya koyarak kaçtıkları öğrenildi. Bağcılar, Göztepe mahallesinde yaşanan soygun anı güvenlik kameralarından saniye saniye görüntülendi. POLİS ŞÜPHELİYİ OPERASYONLA YAKALADI Yapılan tektik ve fiziki takibin ardından Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler Kağıthane, Dersadet caddesi üzerinde bulunan bir otomobil servisine operasyon düzenledi. Baskında polisin aradığı Hakan D., yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli Hakan D., iki ayrı silahlı soyguna karıştığı suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis olaya karışan diğer kişileri de yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

Deprem uzmanlarından korkutan uyarıDeprem uzmanlarından korkutan uyarı
Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan büyük tartışmaCübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan büyük tartışma
Abdullah Gül siyasi mevta oldu!Abdullah Gül siyasi mevta oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Tapuda devrim gibi yenilik! ‘Web Tapu’ uygulaması başladı

Tapuda devrim gibi yenilik! ‘Web Tapu’ uygulaması başladı

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kreş öğretmeni yaramazlık yapan çocuğu arkadaşlarına dövdürttü!

Kreş öğretmeni yaramazlık yapan çocuğu arkadaşlarına dövdürttü!

İranlı Masoumeh Bahamin restoranda kabusu yaşadı! Garsona 'patatesi değiştir' dedi...

İranlı Masoumeh Bahamin restoranda kabusu yaşadı! Garsona 'patatesi değiştir' dedi...

Evde ders çalışırken yıldırım çarptı!

Evde ders çalışırken yıldırım çarptı!

Kadıköy'de araç eve girdi! Kahvaltı yapan karı-koca büyük şok yaşadı

Kadıköy'de araç eve girdi! Kahvaltı yapan karı-koca büyük şok yaşadı

Arkalarından seslenip kurşun yağdırdı! Cinayet anı kamerada

Arkalarından seslenip kurşun yağdırdı! Cinayet anı kamerada

Bill Gates: 6 ay içinde milyonlarca kişi ölebilir

Bill Gates: 6 ay içinde milyonlarca kişi ölebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.