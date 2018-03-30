HABER

16 kişilik araca 53 kişiyi doldurdular! Katliam gibi kaza!

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 11:27 | Son Güncelleme

Iğdır'daki feci kazayla ilgili şok görüntüler geldi. 16 kişilik minibüse 53 kişiyi doldurdular. Feci kazada 17 kişi hayatını kaybetti.

16 kişilik araca 53 kişiyi doldurdular! Katliam gibi kaza!

Feci kaza dün gece Iğdır-Kars karayolunda meydana geldi. Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan bir minibüsün aydınlatma direğine çarptıktan sonra alev alması ve bu araçtan yola fırlayan yaralılara bir başka minibüsün çarpması sonucu 17 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.

16 kişilik olan minibüse aralarında kişinin da olduğu 53 kişinin bindirildiği ortaya çıktı.

İŞTE KAZAYLA İLGİLİ ŞOK GÖRÜNTÜLER

Yaralılar ve ölenlerin cesetleri, ekiplerin yardımıyla Iğdır Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 7'si ameliyata alınan yaralılara müdahale etmek için hastanedeki tüm doktorlar göreve çağrıldı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı da kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Erzurum'a gitmek isteyen ve yanan minibüstekiler ile hareket ettikleri belirtilen Mehmet K.'nin kullandığı minibüsteki 13 kaçak göçmen de güvenlik güçlerince yakalandı. Bu kişilerin, alev alan minibüste yaralananlara yardım etmek için bulundukları minibüsün camlarını kırarak araçtan indiği belirtildi.

Iğdır'da katliam gibi kaza: 17 ölü!Iğdır'da katliam gibi kaza: 17 ölü!
Fransa'dan operasyon açıklamasıFransa'dan operasyon açıklaması
Çiftlik Bank'ın depolarına baskın!Çiftlik Bank'ın depolarına baskın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ığdır trafik kazası kaçak göçmen

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

1777'de doğdu, 1934'te öldü! İşte dünyanın en uzun yaşayan adamı

1777'de doğdu, 1934'te öldü! İşte dünyanın en uzun yaşayan adamı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cesedini acil servise kucağında getirmişti... Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye!

Cesedini acil servise kucağında getirmişti... Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye!

Antalya'da alkol alıp dilenen yaşlı kadın ortalığı karıştırdı!

Antalya'da alkol alıp dilenen yaşlı kadın ortalığı karıştırdı!

Nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırmıştı! Vücudu bozulmasın diye bakın ne yaptı!

Nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırmıştı! Vücudu bozulmasın diye bakın ne yaptı!

3 milyon TL'lik akıl almaz vurgun! Dilenciye takım elbise giydirip...

3 milyon TL'lik akıl almaz vurgun! Dilenciye takım elbise giydirip...

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Korkunç kaza! Minibüs alev aldı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Korkunç kaza! Minibüs alev aldı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.