16 kişilik araca 53 kişiyi doldurdular! Katliam gibi kaza!

Feci kaza dün gece Iğdır-Kars karayolunda meydana geldi. Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan bir minibüsün aydınlatma direğine çarptıktan sonra alev alması ve bu araçtan yola fırlayan yaralılara bir başka minibüsün çarpması sonucu 17 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.

16 kişilik olan minibüse aralarında kişinin da olduğu 53 kişinin bindirildiği ortaya çıktı.

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Yaralılar ve ölenlerin cesetleri, ekiplerin yardımıyla Iğdır Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 7'si ameliyata alınan yaralılara müdahale etmek için hastanedeki tüm doktorlar göreve çağrıldı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı da kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Erzurum'a gitmek isteyen ve yanan minibüstekiler ile hareket ettikleri belirtilen Mehmet K.'nin kullandığı minibüsteki 13 kaçak göçmen de güvenlik güçlerince yakalandı. Bu kişilerin, alev alan minibüste yaralananlara yardım etmek için bulundukları minibüsün camlarını kırarak araçtan indiği belirtildi.