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16 metre derinliğindeki kuyuda akıma kapılan işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 14:37 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, temizlemek için indiği 16 metre derinliğindeki su kuyusunda elektrik akımına kapılan temizlik işçisi Günaydın Cankara (61), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, temizlemek için indiği 16 metre derinliğindeki su kuyusunda elektrik akımına kapılan temizlik işçisi Günaydın Cankara (61), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Merkez Şahinkaya köyü Kaynak mevkiinde Muhammet Genç'e ait bahçede bulunan, 16 metrelik kuyuya temizlik için inen Cankara, dalgıç motoruna elektrik verildiği sırada akıma kapıldı. Bahçe sahibinin çocukları tarafından fark edilen Cankara'nın kurtarılması için itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu kuyudan çıkarılan Cankara, ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ancak, buradaki doktorların yaptığı müdahalelere rağmen Günaydın Cankara, hayatını kaybetti. Cankara'nın ölümüyle ilgili jandarma soruşturma başlattı.

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