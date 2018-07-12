16 yaşındaki çocuk, ablasıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişiye öldürdü (2)

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Konya'nın Beyşehir ilçesinde ablasıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü Mehmet K.'yi (41), kurusıkıdan bozma tabancayla vurarak öldüren M.Ö. (16), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olayın meydana geldiği petrol istasyonundaki güvenlik kameraları cinayet anını saniye saniye kaydetti. Görüntülerde aracına yakıt alan Mehmet K.'nin yanına yaklaşan M.Ö., belinden çıkardığı kurusıkıda n bozma tabancayla peş peşe ateş ettiği görülüyor.
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