16 yaşındaki çocuk kendini asarak intihar etti

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, Mustafa G. (16), evlerinde kendini kalorifer borusuna iple asarak yaşamına son verdi. Olay, saat 16.30 sıralarında Huzur Mahallesi Emirpaşa Caddesi'ndeki Saadet Apartmanı'nda meydana geldi. Mehmet ve Halime çiftinin çocuğu lise öğrencisi Mustafa G. iddiaya göre evde kimse yokken kendisini kalorifer borusuna çamaşır ipiyle astı. Eve gelen yakınları Mustafa G.'yi asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Gümüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alan Mustafa G.'nön yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından geincin cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saatinde dikkat çeken detay
Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı
Son dakika! ABD, Rusya, Suriye geriliminde flaş gelişme
Yasak aşk şantajı! CHP'li eski vekili otel odasına kameraya kaydetmişler
Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Bu karelerin gerçek olduğuna inanamayacaksınız
Araba kapısı kilitli kalırsa ne yapmak gerekir? Başıma gelmez demeyin!
Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum