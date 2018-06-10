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16 yaşındaki çocuk, tartıştığı cami imamını bıçakla yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2018 21:10 | Son Güncelleme

BODRUM'da çıkan tartışmada Yalı Camii'nde görevli imam Ömer Karadağ'ı (45), bacağından bıçakla yaralayan H.Ç.

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da çıkan tartışmada Yalı Camii'nde görevli imam Ömer Karadağ'ı (45), bacağından bıçakla yaralayan H.Ç. (16) polis tarafından gözaltına alındı.
Bugün saat 13.00 sıralarında, Bitez Mahallesi'ndeki Yalı Camii'ne gelen H.Ç., iddiaya göre avluda sigara içip, buradaki banka uzandı. Bunun üzerine cami imamı Ömer Karadağ, H.Ç.'yi, "Oruçlu olanlar var. Ayrıca, bugün Kadir Gecesi, avluyu daha yeni temizledik. Lütfen kirletmeyelim" diyerek, sigara içmemesi için uyardı. Bunun üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine H.Ç., cebinden çıkardığı bıçakla imam Karadağ'ı sol bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesini ardından imam Karadağ, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, H.Ç.'yi gözaltına aldı. İmam Karadağ, tedavisinin ardından taburcu edilirken, H.Ç. ise polisteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla, serbest bırakıldı.

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