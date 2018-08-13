16 yaşındaki düğün magandası yaraladı

Ömer KOÇ/ GÖKSUN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde B.B. (44), katıldığı düğünde K.S.'nin (16) ateşlediği tabancadan çıkan kurşunla karnından yaralandı.

Olay, geçen Cumartesi günü ilçenin Kavşut Mahallesi'ndeki bir düğünde meydana geldi. İddiaya göre K.S. havaya ateş etmek için belinden çıkardığı tabancayı doldurmak istedi. Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşun davetlilerden B.B.'nin karnına isabet etti. Birden kanlar içerisinde yere yığılan B.B., götürüldüğü Göksun Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. K.S. ise olayda kullanılan tabancayla birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı. K.S., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

ATEŞ EDEMEDEN JANDARMA YAKALADI

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinin Tekir Mahallesi'nde geçen Pazar günü düzenlenen bir düğünde ise M.A. tabancasını havaya kaldırarak ateş etmek istedi. O sırada devriye görevinde olan jandarma, M.A.'yı tabancayla birlikte yakaladı. Jandarmaya götürülen A., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.



PARTNER Bu aşklar hiç unutulmadı