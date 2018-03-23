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16 yaşındaki ehliyetsiz genç babasından izinsiz aldığı otomobil ile kaza yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 14:12 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 16 yaşındaki ehliyetsiz genç babasından izinsiz aldığı otomobil ile kaza yaptı.Kaza, dün akşam saatlerinde Akyazı ilçesi Topağaç Mahallesi’nde meydana geldi.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 16 yaşındaki ehliyetsiz genç babasından izinsiz aldığı otomobil ile kaza yaptı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Akyazı ilçesi Topağaç Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, M.T.A. (16) isimli genç, babasına ait 39 AU 747 plakalı otomobili izinsiz alarak gezintiye çıktı. M.T.A.’nın kullandığı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Şarampole yuvarlanan otomobil ağaca çarptı. Ağacın dalı otomobilin sürücü kapısının camından içeri girip direksiyonu parçaladı. Araca ok gibi giren ağaç dalından şans eseri kurtulan M.T.A. hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından M.T.A., Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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