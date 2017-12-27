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16 yaşındaki Emircan'ın ölümüne neden olan 8 şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 14:12 | Son Güncelleme 2 saat önce

Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de çatışmaya giren ve 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz'ün ölümüne neden olan 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece'de Emircan Açıkgöz, iki grup arasında çıkan ve uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Açıkgöz'ün ölümüne neden olan ve kayıplara karışan şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı. Polis olayla çok sayıda adrese baskın düzenledi. Y.E., G.T., A.A., Z.A., A.T., Y.D., Y.D., M.A., gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda 4 tabanca ve çalıntı araç ele geçirildi.

Cinayet Büro Amirliği'nde sorguları tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

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