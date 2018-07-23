16 yaşındaki genç, sokak ortasında bıçaklandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde arkadaşları ile birlikte oturduğu sırada yanlarına gelen 1 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Kubilay K.(16), yaralandı.
Olay, dün gece Omurtak Caddesi eski Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Kubilay K., 3 arkadaşı ile birlikte oturdukları sırada iddiaya göre, yanlarına gelen 35 yaşlarında bir kişi, "Ne arıyorsunuz burada? Kalkın gidin" diyerek küfürler etti. Gençlerin küfür etmemesi yönünde uyardığı kişi, üzerindeki taşıdığı bıçağı çıkarıp gelişi güzel salladı. Bıçak darbelerinden biri Kubilay K.'nin karnına isabet etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Kubilay K., çağırılan ambulansla götürüldüğü Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Vücuduna 8 dikiş atılan Kubilay K.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, olaydan sonra kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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