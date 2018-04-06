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16 yaşındaki genç, tartıştığı 2 kişiyi bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 11:50 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, G.Ç.

16 yaşındaki genç, tartıştığı 2 kişiyi bıçakladı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, G.Ç. (16), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı H.Ö. (31) ile S.G.'yi (22) bıçaklayarak yaraladı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Bayraklı'da Sevgi Yolu'nda meydana geldi. Yolda yürüyen G.Ç., henüz belirlenemeyen bir nedenle H.Ö. ve S.G. ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, G.Ç. yanında bulunan bıçakla S.G.'yi bacağından yaralayıp kaçtı. G.Ç., yaklaşık 100 metre ileride kendisini yakalayan H.Ö.'yü de göğsünden bıçakladı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, S.G.'yi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, H.Ö.'yü de Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan H.Ö.'nün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Olaydan sonra kaçarak polis merkezine gelen G.Ç. gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

16 yaşındaki genç, tartıştığı 2 kişiyi bıçakladı

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