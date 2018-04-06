16 yaşındaki genç, tartıştığı 2 kişiyi bıçakladı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, G.Ç. (16), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı H.Ö. (31) ile S.G.'yi (22) bıçaklayarak yaraladı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Bayraklı'da Sevgi Yolu'nda meydana geldi. Yolda yürüyen G.Ç., henüz belirlenemeyen bir nedenle H.Ö. ve S.G. ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, G.Ç. yanında bulunan bıçakla S.G.'yi bacağından yaralayıp kaçtı. G.Ç., yaklaşık 100 metre ileride kendisini yakalayan H.Ö.'yü de göğsünden bıçakladı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, S.G.'yi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, H.Ö.'yü de Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan H.Ö.'nün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Olaydan sonra kaçarak polis merkezine gelen G.Ç. gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var
İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı
Ankara'da muhalefet bu formülü konuşuyor: Başkan yardımcılarıyla geçiş koalisyonu
2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı
İnsanlık ölmemiş dedirten görüntü bu kez ABD'den geldi
Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi
Rusya'dan 'İngiltere'ye ateşle oynuyorsunuz' uyarısı
Rusya: ABD, Asya-Pasifik’te 400 bin askerlik birlik oluşturdu
Canan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyin
Eskişehir'deki üniversitede katliam
Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum