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16 yaşındaki Suriyeli, ablasını rahatsız ettiği iddiasıyla 1 kişiyi bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 11:08 | Son Güncelleme

Konya'da Suriye uyruklu 16 yaşındaki V.H., ablası A.H,'yi rahatsız ettiği iddiasıyla aynı ülke vatandaşı Halid Şeyh Emin'i(48) karnından bıçakladı.

Haber- Kamera Mehmet IŞIK KONYA,(DHA)Konya'da Suriye uyruklu 16 yaşındaki V.H., ablası A.H,'yi rahatsız ettiği iddiasıyla aynı ülke vatandaşı Halid Şeyh Emin'i(48) karnından bıçakladı. Emin, hastaneye kaldırılırken, V.H. de gözaltına alındı. Olay, dün saat 21.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Nefir Sokak'ta meydana geldi. V.H., sokakta iddiaya göre ablası A.H.'yi sürekli rahatsız eden Halid Şeyh Emin ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma sonucu V.H., Emin'i, karnından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Emin, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Emin'in, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kaçan V.H. de Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede Meram ilçesinde yakalandı. Kaçarken olay yerinin yakınında sokakta atılan halıların altına gizlediği bıçakta polis tarafından ele geçirildi. V.H. sorgulanmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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