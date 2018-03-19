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16 yıl 25 gün hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 09:50 | Son Güncelleme

Adana’da birden fazla yaralama olayına karışarak 16 yıl 25 gün hapis cezasıyla aranan firari yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Araştırma ekipleri birden fazla yaralama olayına karışarak 16 yıl 25 gün hapis cezasıyla aranan Fuat B.’nin Söğütlü Mahallesi’nde olduğunu belirledi.

Adana’da birden fazla yaralama olayına karışarak 16 yıl 25 gün hapis cezasıyla aranan firari yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Araştırma ekipleri birden fazla yaralama olayına karışarak 16 yıl 25 gün hapis cezasıyla aranan Fuat B.’nin Söğütlü Mahallesi’nde olduğunu belirledi. Polis bu tespit üzerine harekete geçerek eve operasyon yaptı. Ancak Fuat B. polisi fark ederek kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamanın ardından firari yakalandı.
Fuat B, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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