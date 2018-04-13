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16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 12:41 | Son Güncelleme

Samsun’da hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.Samsun’da “konut dokunulmazlığı ihlali, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve hırsızlık” suçlarından hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Celal D., Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerince İlkadım ilçesi Liman Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun’da hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.
Samsun’da “konut dokunulmazlığı ihlali, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve hırsızlık” suçlarından hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Celal D., Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerince İlkadım ilçesi Liman Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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