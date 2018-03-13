HABER

16 yıl hapis cezası bulunan suç makinesi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 14:03 | Son Güncelleme

BURSA Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 17 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi ile uyuşturucu ticareti yapan 8 kişi gözaltına alındı.

16 yıl hapis cezası bulunan suç makinesi yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 17 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi ile uyuşturucu ticareti yapan 8 kişi gözaltına alındı. Operayonda uyuşturcu ve ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, merkez Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde, uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Yapılan eş zamanlı operasyon ile evlerde bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, değeri 100 bin lira olan metamfetamin, 25 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve buna ait çok sayıda fişek ele geçirildi.
Öte yandan Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetleme yapan ekipler, A.Ş.'nin durumundan şüphelenerek dur ihtarında bulundu. Kaçmaya başlayan A.Ş. ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Kısa sürede yakalanan A.Ş.'nin arandığı belirlendi. 63 bin 600 lira para cezası, uyuşturucu ticareti yapmak, kaçakçılık, silah ticareti yapmak gibi 17 farklı suçtan aranan ve hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş. de polis merkezine getirildi.
A.S. ile U.D., İ.İ., A.İ., T.İ, M.B., K.İ., M.K. ve E.Ç. ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

16 yıl hapis cezası bulunan suç makinesi yakalandı16 yıl hapis cezası bulunan suç makinesi yakalandı16 yıl hapis cezası bulunan suç makinesi yakalandı

Nevşin Mengü’den olay yaratacak paylaşım!Nevşin Mengü’den olay yaratacak paylaşım!
Türkiye'den Almanya'ya nota! Canlı yayında açıkladıTürkiye'den Almanya'ya nota! Canlı yayında açıkladı
Uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!Uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üniversitelilerin gezisi korkunç bitti! 20 metreden yere çakıldı

Üniversitelilerin gezisi korkunç bitti! 20 metreden yere çakıldı

Akıl almaz vahşet! Köpekleri raylara bağladı, sonrası korkunç...

Akıl almaz vahşet! Köpekleri raylara bağladı, sonrası korkunç...

Savcıyı vuran polis: Kürtçe ağır küfür edince kendimi kaybettim

Savcıyı vuran polis: Kürtçe ağır küfür edince kendimi kaybettim

Takside uyuşturucu ile yakalanan yolcu tutuklandı

Takside uyuşturucu ile yakalanan yolcu tutuklandı

Sadak: 1993'te, Öcalan ve ekibi 5 yıl siyasetten uzak kalacaktı

Sadak: 1993'te, Öcalan ve ekibi 5 yıl siyasetten uzak kalacaktı

Kütahya’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kütahya’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.