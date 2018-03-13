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16 yıl hapis cezası bulunan suç makinesi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 14:24 | Son Güncelleme

BURSA Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 17 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi ile uyuşturucu ticareti yapan 8 kişi gözaltına alındı.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 17 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi ile uyuşturucu ticareti yapan 8 kişi gözaltına alındı. Operayonda uyuşturcu ve ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, merkez Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde, uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Yapılan eş zamanlı operasyon ile evlerde bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, değeri 100 bin lira olan metamfetamin, 25 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve buna ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Öte yandan Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetleme yapan ekipler, A.Ş.'nin durumundan şüphelenerek dur ihtarında bulundu. Kaçmaya başlayan A.Ş. ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Kısa sürede yakalanan A.Ş.'nin arandığı belirlendi. 63 bin 600 lira para cezası, uyuşturucu ticareti yapmak, kaçakçılık, silah ticareti yapmak gibi 17 farklı suçtan aranan ve hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş. de polis merkezine getirildi. A.S. ile U.D., İ.İ., A.İ., T.İ, M.B., K.İ., M.K. ve E.Ç. ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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