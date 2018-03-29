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16 yıl önce İstanbul’da çalınan otomobil Adana’da bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 09:05 | Son Güncelleme

Adana polisi, aralarında 16 yıl önce İstanbul’da çalınan lüks otomobilin de olduğu 8 aracı buldu.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri motor ve şase numarası değiştirilerek çalınan otomobillerin bulunması için çalışma başlattı.

Adana polisi, aralarında 16 yıl önce İstanbul’da çalınan lüks otomobilin de olduğu 8 aracı buldu.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri motor ve şase numarası değiştirilerek çalınan otomobillerin bulunması için çalışma başlattı. Yapılan bu çalışma sırasında polis, 3’ü lüks olmak üzere çalınıp şase ve motor numarası değiştirilerek trafiğe çıkartılan 8 otomobili buldu. Polis otomobillerin gerçek şase ve motor numarasından sahiplerine ulaşmaya çalıyor.
Polis bir lüks otomobilin gerçek şase ve motor numarasını belirleyince, aracın 2002 yılında İstanbul’da çalındığını ve Vicdan Zaimoğlu’na ait olduğunu tespit etti.
Çalınan otomobilinin bulunduğu haberi verilen Zaimoğlu buna inanamadı. Zaimoğlu otomobilini Adana’ya gelip teslim alacak. Polis şimdi aynı yöntemle diğer araçların gerçek sahiplerini de bulmaya çalışıyor.
Bu arada polis 8 kişi hakkında da adli işlem yaptı.

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