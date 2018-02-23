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16 yıllık eşini öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 20:33 | Son Güncelleme

Kayseri’de bir kişi, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra bileklerini keserek intihara teşebbüs etti.

Kayseri’de bir kişi, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra bileklerini keserek intihara teşebbüs etti. Olayda ayrıca 2 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 43. Cadde üzerinde bulunan bir mobilya atölyesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre F.Y. (36) ile eşi H.Y. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle F.Y., yanında bulundurduğu bıçak ile eşi H.Y.’yi bıçakladıktan sonra otomobil ile olay yerinden uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri H.Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan otomobili takibe alan polis ekipleri, şüpheli F.Y.’yi Sahabiye Mahallesi Mete Caddesi üzerinde bulunan bir binada bilekleri kesik halde buldu. F.Y., sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili ayrıca E.S. ve H.Y. de yaralı olarak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

4 çocuk annesini sırtından bıçakladı
Hayatını kaybeden H.Y.’nin karın ve sırtından bıçaklandığı öğrenilirken, savcı ve olay yeri incelemelerinin tamamlanmasının ardından talihsiz kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. H.Y.’nin F.Y. ile birlikte 16 yıllık evli olduğu öğrenildi. Durumu haber alan yakınları da olay yerinde fenalık geçirdi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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