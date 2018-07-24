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16'ncı kattan atlamak isteyen genci, polis ikna etti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 20:02 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, eski eşi ile problemleri olduğu öne sürülen M.D.

16'ncı kattan atlamak isteyen genci, polis ikna etti

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Atakum ilçesinde, eski eşi ile problemleri olduğu öne sürülen M.D. (21), 16 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişimide bulundu. Polis, M.D.'yi yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından intihardan vazgeçirdi.
Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde bulunan 16 katlı binanın çatısında meydana geldi. Eski eşi ile problemleri olduğu iddia edilen M.D., 16 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çatıdaki M.D.'yi gören çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler çevrede önlem aldı. Bazı vatandaşlar ise olayı meraklı gözlerle aşağıdan izledi. Müzakereci polis, yaklaşık 1 saat süren çabasının ardından M.D.'yi intihar girişiminden vazgeçirdi. M.D. daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

16'ncı kattan atlamak isteyen genci, polis ikna etti

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