HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

17 bıçak darbesiyle öldürdüğü oğlunun cesediyle bir gün evde kalmış

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 10:15 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde oğlu Ercan Kaya Kunduracı'yı (7) 17 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddia edilen Bilge Lord Kunduracı’nın (36) oğlunun cesediyle bir gün boyunca aynı evde kaldığı ortaya çıktı.

17 bıçak darbesiyle öldürdüğü oğlunun cesediyle bir gün evde kalmış

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde oğlu Ercan Kaya Kunduracı'yı (7) 17 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddia edilen Bilge Lord Kunduracı’nın (36) oğlunun cesediyle bir gün boyunca aynı evde kaldığı ortaya çıktı.
Başkent Lefkoşa'ya bağlı Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde bir binada oturan Bilge Lord Kunduracı, önceki gün oğlu Ercan Kaya'yı uyurken 17 bıçak darbesiyle öldürdü. Bilge Lord Kunduracı, daha sonra bıçakla boğazını ve bileklerini keserek intihara kalkıştı. Olay, bir gün sonra Bilge Lord Kunduracı'nın, eşinin bir arkadaşına attığı Whatsapp mesajıyla ortaya çıktı. 'Çocuğumu öldürdüm, ben de ölmek üzereyim' şeklinde mesajı alan bu kişi, polise haber verdi.
BABA KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ
Olayı haber alan Bilge Lord Kunduracı'nın babası Tahir Lord (64) da kızının yaşadığı binaya geldi. İçeri giren Lord, torunu Ercan'ın kanlar içindeki cansız bedeni ve kızı Bilge'yi yaralı halde buldu. Gördüğü manzara karşısında üzüntüden kendisini dışarı atmak isteyen Tahir Lord, kalp krizi geçirip merdivenlerden yuvarlandı. Gelen polis ekiplerinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Tahir Lord, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Hastaneye kaldırılan Bilge Lord Kunduracı ise müdahalesinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinde, cinayeti bir gün önce işlediği ortaya çıkan Bilge Lord Kunduracı'nın eşi Ercan Kunduracı tarafından terk edildiği ve boşanma aşamasında olduğu belirtildi.
Polisteki işlemlerinin ardından Bilge Lord Kunduracı, yoğun güvenlik önlemlerinde mahkemeye çıkarıldı.
KKTC medyasında geniş yer bulan olayla ilgili milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bizi hayata bağlayan yavrularımızın kılına, değil zarar vermek, onlara şiddet düşüncesini aklından geçireni sallamalıyız' dedi.

FOTOĞRAFLI

17 bıçak darbesiyle öldürdüğü oğlunun cesediyle bir gün evde kalmış17 bıçak darbesiyle öldürdüğü oğlunun cesediyle bir gün evde kalmış17 bıçak darbesiyle öldürdüğü oğlunun cesediyle bir gün evde kalmış17 bıçak darbesiyle öldürdüğü oğlunun cesediyle bir gün evde kalmış

PARTNERSaray bu görüntülerden korktuSaray bu görüntülerden korktu
Cinsel istismar hükümlüsü, oto yıkamacıda yakalandıCinsel istismar hükümlüsü, oto yıkamacıda yakalandı
Van Başkale'de PKK'ya ait 3 sığınak bulunduVan Başkale'de PKK'ya ait 3 sığınak bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

FETÖ'ye büyük şok! Gaybubet evlerinin tedarikçi ablaları böyle görüntülendi

FETÖ'ye büyük şok! Gaybubet evlerinin tedarikçi ablaları böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

Adana'da 2 kişinin öldüğü baltalı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Adana'da 2 kişinin öldüğü baltalı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Nikah işlemleri için evrak gönderen 3 çocuk annesi kadın kabusu yaşadı!

Nikah işlemleri için evrak gönderen 3 çocuk annesi kadın kabusu yaşadı!

Uludağ'da inanılmaz görüntü!

Uludağ'da inanılmaz görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'dan bir garip olay! Çaldığı cüzdanları 'Borcumu bir gün öderim' diye saklamış

Antalya'dan bir garip olay! Çaldığı cüzdanları 'Borcumu bir gün öderim' diye saklamış

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Hatay'da Asi Nehri'ne giren dalgıç boğularak can verdi

Hatay'da Asi Nehri'ne giren dalgıç boğularak can verdi

3 polisli 'Yorgo' çetesi! 2 milyonu çaldılar alemde yakalandılar

3 polisli 'Yorgo' çetesi! 2 milyonu çaldılar alemde yakalandılar

Kızının çığlıklarını duydu, Seyhan Nehri'ne atladı

Kızının çığlıklarını duydu, Seyhan Nehri'ne atladı

Cinnet getiren anne öz oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Cinnet getiren anne öz oğlunu bıçaklayarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.