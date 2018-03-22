17 el bombası, 5 kalaşnikof böyle ele geçirildi

Adana’da Nevruz günü polis merkezlerine saldırı yapmak için Suriye’den Adana’ya getirilen 5 kalaşnikof silah, 17 el bombası, 11 el bombası fünyesi ve 88 şarjör ile 32 merminin ele geçirilme anına yönelik görüntüler ortaya çıktı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevruz öncesi bölücü terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’nin Adana’da kanlı eylem yapmak için hazırlık yaptığını ve bunun için Suriye’den Türkiye’ye mühimmat soktuğu istihbaratına ulaştı. Terör ekipleri bu istihbarat üzerine bir haftadır operasyonlar yaparak 47 kişiyi gözaltına aldı. 20 Mart günü ise eylemde kullanılacak mühimmatların Dağlıoğlu Mahallesi’nde sulama kanalı kenarında otluk bir alana bırakıldığı ihbarını aldı. Bu ihbar üzerine harekete geçen polis yaptığı aramada 4 torba buldu. Torbaların tuzaklanmış bomba olma ihtimali üzerine önce bomba imha ekipleri torbaları inceledi. Uzmanlar tuzaklama olmadığını belirleyerek torbaları otluk alandan çekip yolda açıp inceleme başlattı. Yapılan incelemede 5 kalaşnikof marka silah, 88 şarjör, bu silahlara ait 32 mermi, 17 el bombası ve 12 el bombası fünyesi ele geçirdi. Malzemeler daha sonra emniyete götürüldü. Polis şimdi bu mühimmatı getiren zanlıları arıyor.
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