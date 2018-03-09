HABER

17 ildeki FETÖ operasyonu şüphelileri Kahramanmaraş'ta

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 18:39 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ merkezli 17 ilde, dün, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli, kente getirilip, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

17 ildeki FETÖ operasyonu şüphelileri Kahramanmaraş'ta

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli 17 ilde, dün, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli, kente getirilip, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçaklılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde Kahramanmaraş merkezli 17 ilde, 21 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda; muvazzaf 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 6 üsteğmen ile açıkta olan ve meslekten ihraç edilmiş 2 yüzbaşı ile 6 üsteğmen olmak üzere toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinde görevli olan ve örgütün 'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullandığı öne sürülen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu.
Kahramanmaraş'a getirilen şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler hastaneden çıkarılırken, bir vatandaş, "Gelsin de kurtarsın siz FETÖ'cü hocanız" diye seslenerek tepki gösterdi.

FOTOĞRAFLI

17 ildeki FETÖ operasyonu şüphelileri Kahramanmaraş'ta17 ildeki FETÖ operasyonu şüphelileri Kahramanmaraş'ta17 ildeki FETÖ operasyonu şüphelileri Kahramanmaraş'ta

Feci şekilde dövülmüştü! Engelli gence şok!Feci şekilde dövülmüştü! Engelli gence şok!
Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!
Güne bu tabloyla uyandılar!Güne bu tabloyla uyandılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini Acun Ilıcalı paylaştı

Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini Acun Ilıcalı paylaştı

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...

Son dakika: Murat Başoğlu davasında karar çıktı

Son dakika: Murat Başoğlu davasında karar çıktı

Dünya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!

Dünya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!

Erdoğan'ın Nureddin Yıldız hakkındaki sözlerine tepki! 'Haddinizi aşmayınız'

Erdoğan'ın Nureddin Yıldız hakkındaki sözlerine tepki! 'Haddinizi aşmayınız'

Alanyaspor 4 - 1 Başakşehir maç özeti

Alanyaspor 4 - 1 Başakşehir maç özeti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kafasına okulun demir korkuluğu saplanan çocuk hayatını kaybetti

Kafasına okulun demir korkuluğu saplanan çocuk hayatını kaybetti

Antalya'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var (2)

Antalya'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var (2)

Yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

Yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 49'uncu gün; 3 bin 171 terörist etkisiz hale getirildi (10)

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 49'uncu gün; 3 bin 171 terörist etkisiz hale getirildi (10)

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1’i kadın 8 kişi tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1’i kadın 8 kişi tutuklandı

Valilikten ‘kayıp kadın’ açıklaması

Valilikten ‘kayıp kadın’ açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.