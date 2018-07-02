17 kilo esrarla yakalandı, '2 evliyim, bu yolu seçmek zorunda kaldım' dedi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, TEM yolunda, şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, 17 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü H.G. (33), ifadesinde, "2 evliyim, 2'sine de kira veriyorum. Çok borcum vardı. Bu yolu seçmek zorunda kaldım" dedi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunun İstanbul yönünde kontrol yaptı. Denetim sırasında, şüphe üzerine otomobil sürücüsü durduruldu. Araçta narkotik köpeği 'Sezar' ile yapılan aramada, 17 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyi Diyarbakır'dan İstanbul'a götürdüğü belirlenen sürücü H.G., gözaltına alındı. Diyarbakır'da okul servisi şoförlüğü yapan H.G.'nin, emniyetteki ifadesinde, "2 evliyim, 2'sine de kira veriyorum. Çok borcum vardı. Bu yolu seçmek zorunda kaldım" dediği öğrenildi. H.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
Kendisini aldatan kocasının cinsel organını kesti
AK Partili Elitaş: 3 parti anlaşırsa erken yerel seçim olur
Eylül cinayetinde yeni detaylar! 'Daha önce köpeğe tecavüz etmiş'
Hindistan'da kan donduran olay! 8 yaşındaki kıza toplu halde tecavüz ettiler
Gerçeği öğrenince şoke oldu! Başta hız cezası kesileceğini düşündü ama...
Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?
Dünyanın en şanssız adamının ölüm nedeni belli oldu
Liseye girişte kontenjanlar ve il sıralaması belli oldu! Sonuçlar e-okul'da
Sık ilişkiye girmek prostat kanseri yapar mı? İşte prostat kanseri ile ilgili bilinen yanlışlar
12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?
Düğünde takı kavgası! Kayınpederi tarafından darp edilen gelin hastaneye kaldırıldı
YKS soru cevap anahtarı yayınlandı! İşte TYT ve AYT soru ve cevapları (YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
Okuyucu Yorumları 0 yorum