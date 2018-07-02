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17 kilo esrarla yakalandı, '2 evliyim, bu yolu seçmek zorunda kaldım' dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2018 16:47 | Son Güncelleme

BOLU'da, TEM yolunda, şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, 17 kilo esrar ele geçirildi.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, TEM yolunda, şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, 17 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü H.G. (33), ifadesinde, "2 evliyim, 2'sine de kira veriyorum. Çok borcum vardı. Bu yolu seçmek zorunda kaldım" dedi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunun İstanbul yönünde kontrol yaptı. Denetim sırasında, şüphe üzerine otomobil sürücüsü durduruldu. Araçta narkotik köpeği 'Sezar' ile yapılan aramada, 17 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyi Diyarbakır'dan İstanbul'a götürdüğü belirlenen sürücü H.G., gözaltına alındı. Diyarbakır'da okul servisi şoförlüğü yapan H.G.'nin, emniyetteki ifadesinde, "2 evliyim, 2'sine de kira veriyorum. Çok borcum vardı. Bu yolu seçmek zorunda kaldım" dediği öğrenildi. H.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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17 kilo esrarla yakalandı, '2 evliyim, bu yolu seçmek zorunda kaldım' dedi17 kilo esrarla yakalandı, '2 evliyim, bu yolu seçmek zorunda kaldım' dedi
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