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17 sanıklı FETÖ davasında 1 tahliye

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 19:09 | Son Güncelleme

KAYSERİ’de, FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin, aralarında iş adamlarının da bulunduğu 3’ü tutuklu 17 sanığın yargılandığı davada, 1 sanık tahliye oldu.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin, aralarında iş adamlarının da bulunduğu 3’ü tutuklu 17 sanığın yargılandığı davada, 1 sanık tahliye oldu.

  1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar İbrahim Hakkı Gazezoğlu, Nuri Korkmaz ve kardeşi Halil Korkmaz ile tutuksuz sanıklar Sami G, Bayram G, Ömer E, Uğur P, Osman B, Mehmet B, Ülkü S, Abdurrahman Ö, Ahmet B, Davut Ü, Süleyman Ü, Doğan Ü. ve Ahmet Osman B. ile avukatları hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlarını talep etti. Başka bir dosyadan tutuklu olarak yargılanan ve 15 yıl hapisle cezalandırılan Halit Gazezoğlu, önceki duruşmada kardeşi İbrahim Hakkı Gazezoğlu için tanıklık yaptı. Amerika'da FETÖ'ye ait bir okula 41 bin dolar para transferi yapmak iddiasıyla yargılanan İbrahim Hakkı Gazezoğlu’nun bu transferi yapmadığını iddia eden tanık Halit Gazezoğlu, "Amerika’yı ziyaret etmiştim. Orada yer alan bir okulun yöneticileri, benden yardım talep ettiler. Biz iç içe geçmiş bir aileyiz. İbrahim Hakkı ve oğlum Sami adına paralar gönderdim. O zaman ki konjonktürde para göndermemde herhangi bir mahsur görmedim. Kayseri’de bir bankadan havale yaptım. Oğlum ve Hakkı’nın da isminin geçmesini istedim. Onların bu konudan bilgisi yoktu" diye konuştu.
    Mahkeme heyeti verdiği ara karar sonucu, tutuklu sanıklardan İbrahim Hakkı Gazezoğlu'nun yurt dışına çıkış yasağı şartı ile tahliyesine karar verdi. Mahkeme, diğer tüm sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Haziran'a erteledi.
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