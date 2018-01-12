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17 yaşında ablasını öldürdü! Cezası belli oldu

YAŞAM HABERLERİ | 12.01.2018 12:12 | Son Güncelleme 5 saat önce

Diyarbakır'da, geçen yıl Kurban Bayramı sabahı ablası Hüda Nur Peker’i (22) dedesinin tabancasıyla vurarak öldüren Ö.F.P.’nin (17), ağırlaştırılmış ömür boyu ve 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre, 14 Eylül 2016 günü, ailesiyle birlikte Kurban bayramı ziyareti için dedesinin evine giden Ö.F.P., evde bir kanepe altında bulunan ruhsat silahı alarak, bahçeye indi. Ö.F.P., bahçede ablası Hüda Nur Peker ile tespit edilemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Ö.F.P ablasına silahla 5 el ateş etti. Biri ensesine olmak üzere 3 kurşunla yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede 20 Eylül günü hayatını kaybetti. Ö.F.P olaydan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlının soruşturma aşamasında iki farklı ifade verdiğini belirten savcı, ifadeler arasında çelişki bulunduğunu kaydetti. Savcı, Ö.F.P.’nin öldürme kastıyla ablasına 5 el ateş ettiğini belirterek, 'Kardeşi kasten öldürmek' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

"ABLAMI ÇOK SEVİYORDUM"

İddianamenin kabul edilmesinin ardından Diyarbakır 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan yargılamanın son duruşması yapıldı. Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanığın cezalandırılmasını istedi. Duruşmada son sözleri sorulan anne F.P. ve baba S.P., oğullarından şikayetçi olmadıklarını, olayın kaza sonucu meydana geldiğini belirterek, Ö.F.P.’nin tahliyesini ve beraatini istediler. Daha sonra son sözleri sorulan sanık Ö.F.P. gözyaşları içinde verdiği ifadesinde, "En acı olayı zaten yaşadım. 461 gündür tutukluyum. Psikolojik olarak kötüyüm. Ölen kardeşimi çok seviyordum. Ben bilerek yapmadım, kaza ile oldu" dedi.

ÖMÜR BOYU HAPİS

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, sanık Ö.F.P.’yi önce ’Kardeşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan mahkeme, Ö.F.P.’nin cezası ömür boyu hapise çevirdi. Sanığı ’ruhsatsız silah taşıma’suçundan 10 ay hapis ve 500 lira para cezasına çarptıran mahkeme, sanığın yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varıldığı için bu cezanın ertelenmesine hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

SEVGİ, ONUN İÇİN ÖLEBİLMEKTİR

Olayda hayatını kaybeden Hüda Nur Peker’in, 2011 yılında eğitim gördüğü okulun dergisine ’Sevgi’ başlıklı bir şiir yazdığı ortaya çıktı. Hüda Nur Peker’in 12’nci sınıf öğrencisi olduğu dönemde yazdığı şiirin bir bölümü şöyle;

"Sevgi

Onun için ölebilmektir

Delirmek, çıldırmak heyecanlanmaktır adını duyunca

Karşı çıkmaktır bazen en yakınına bile

Onun üstüne kimseyi tanıyamamaktır

Laf konduramamaktır

Her şeyiyle sevebilmek

Her şeyiyle kabullenebilmektir sevgi..."

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
diyarbakir da geciyor olay . genc kiz da sevmis asik olmus belli. ailesi de bunu ögrenince töre cinayeti isletmisler. evin kucugune yaptirilir bunlar. ikisini de yakan cahillik. baska milletler yapay zeka calismalari yapadursun turkiye bu durumda stabil....
olay izmirde olsa n derdin cok merak ediyorum hersey olmus olabilir cikarin su at gozluklerini artik
@turuman_1980 Ö.F.P ablasına silahla 5 el ateş etti. Biri ensesine olmak üzere 3 kurşunla yaralandı. Bana bu cümleyi açıklayabilirmisin. ?
@brujeria35 Diğer 2 kurşunu isabet ettirememiş.Boşa gitmiş.5 el ateş etmiş,3'ü ablasına isabet etmiş yani...
@selam_1978_kiyzo izmirde töre cinayetleri yok. 13 yaşındaki kızlara berder de yapılmaz mesela. berder haberi olsa izmirde olmaz doğuda olur. neden?! çünkü bunlar doğu geleneğidir. emin ol bu aile izmirde olsa o kız şu anda hayatta olurdu.
otomatik silahlardan bile 3 kurşundan fazlası kazaen çıkmaz nasıl bir tabancaymış bu
töre cinayetidir bu, coçuğu doldurmuşlardır. şiirden anlaşılıyor zaten.
töre
yaşının küçüklüğü nedeniyle TCK 33/3 md.sinden de indirim yapılmış olması lazım,haber mahkeme kararını eksik geçmiş
dağa çıkıp asker vuracağına birbirlerini vurup cezaevine girmiş iyi
@erkan_1975_bazzz DİYECEK LAF BULAMIYORUM SANA YAHUDİ ZİHNİYETLİ DALLAMA.
her zaman ki gibi töre cinayeti 18 yaş altı birini bul cinayeti işlet arasından kaza ile oldu hadi 1 kurşun kaza 2.si var 3 var 4 var yetmemiş 5 kurşun var geçin bunları ya anca bizim hakimlere yedirirsiniz bunları....
ablasına 5 el ateş ediyor 3 isabet, sanığın bir daha suç işlemeyeceği kanaati, süper öngörü.
suç işleyip mahkemeye sinek kaydı traş ve takım elbise ile çıkanlar ceza indirimi mi alıyor hali iyi mi gözüküyor yasalarımıza göre ?
Bu yörelerde bayanların böyle şeyleri aşikar bir şekilde söylemeleri ahmaklıktır. işte face ve benzeri medya organlarında böyle şeyler yazıldığı zaman da belgelenmiş oluyorsun. bu kız bu davranışını yapmasaydı daha iyiydi. demek ki face vs bu tip iletişim kanallarının zararlı yanları da var. en sonuna " ben annemi çok seviyorum" diyerek durumu düzelttirilebilirdi. ölümle cezalandırılması çok yazık olmuş.
Kendi cezasını kendi vermiş ömür boyu içeride kalmayı göze almış abla katili . Aile de şikayetçi değilmiş oğlundan sanki çok faydası olacakmış gibi bu zihniyette birisinin kendilerine ve de topluma. İçrride olması herkes için en hayırlısı olacaktır. Gencecik kıza da yazık olmuş evlat kolay yetişmiyor Allah rahmet eylesin.
sapıkkk
GÜn yüzü görmesin
17 yaşındaki çocuğa tasarlayarak suça azmettirmek suçundan ailesi yargılanması ve cinayeti işleyen çocuğa yarı oranında indirim yapılması gerekirdi.
Kızı infaz ettirmiş ailesi. Kazayla vurmuşmuş. Tabanca dediği Uzi herhalde. Tetiğe dokunur dokunmaz beş kurşun atıyor. Ben başka tarafa takılıyorum. Düşünün ki kendi evladına acımayan bu insanlarla aynı yerde yaşıyorsunuz. Bu hak mı?
Yine töre yine namus öylemi?birde kaza diyor 5 el ateş etmiş ailesi 17yaşında çocuğa resmen cinayet işletmiş.esas cezayı aileye vermek lazım.
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