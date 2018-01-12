17 yaşında ablasını öldürdü! Cezası belli oldu

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre, 14 Eylül 2016 günü, ailesiyle birlikte Kurban bayramı ziyareti için dedesinin evine giden Ö.F.P., evde bir kanepe altında bulunan ruhsat silahı alarak, bahçeye indi. Ö.F.P., bahçede ablası Hüda Nur Peker ile tespit edilemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Ö.F.P ablasına silahla 5 el ateş etti. Biri ensesine olmak üzere 3 kurşunla yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede 20 Eylül günü hayatını kaybetti. Ö.F.P olaydan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlının soruşturma aşamasında iki farklı ifade verdiğini belirten savcı, ifadeler arasında çelişki bulunduğunu kaydetti. Savcı, Ö.F.P.’nin öldürme kastıyla ablasına 5 el ateş ettiğini belirterek, 'Kardeşi kasten öldürmek' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

"ABLAMI ÇOK SEVİYORDUM"

İddianamenin kabul edilmesinin ardından Diyarbakır 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan yargılamanın son duruşması yapıldı. Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanığın cezalandırılmasını istedi. Duruşmada son sözleri sorulan anne F.P. ve baba S.P., oğullarından şikayetçi olmadıklarını, olayın kaza sonucu meydana geldiğini belirterek, Ö.F.P.’nin tahliyesini ve beraatini istediler. Daha sonra son sözleri sorulan sanık Ö.F.P. gözyaşları içinde verdiği ifadesinde, "En acı olayı zaten yaşadım. 461 gündür tutukluyum. Psikolojik olarak kötüyüm. Ölen kardeşimi çok seviyordum. Ben bilerek yapmadım, kaza ile oldu" dedi.