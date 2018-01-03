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17 yaşındaki Ayten'i öldürüp, intihara kalkışan üniversiteli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ | 03.01.2018 15:27 | Son Güncelleme 1 saat önce

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'un Ağlasun ilçesinde, pazar günü kız arkadaşı Ayten Keklik'i (17) önce bıçaklayıp sonra da yastıkla boğarak öldüren, ardından intihara kalkışan Furkan Kaya (19), tedavisinin ardından tutuklandı.

Ağlasun merkez Sakarca Mahallesi Pişkin Sokak'taki 4 katlı öğrenci apartının son katında, geçen pazar günü meydana gelen olayda, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ağlasun Meslek Yüksekokulu Posta Hizmetleri Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Furkan Kaya, Mersin'den gelen Hafsa Sultan Kız Meslek Lisesi öğrencisi kız arkadaşı Ayten Keklik'i bıçakladıktan sonra yastıkla boğarak öldürdü. Sesleri duyan aparttaki diğer öğrencilerin durumu haber vermesi üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Ayten Keklik'in cansız bedenini buldu. Furkan Kaya'nın ise boynunu ve bileklerini bıçakla kesip intihara kalkıştığı belirlendi. Ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülen Furkan Kaya tedaviye alındı. Ayten Keklik'in cenazesi ise otopsinin ardından memleketi Mersin'de toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Bucak Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Furkan Kaya, bugün işlemlerinin ardından Ağlasun'da savcılığa ifade verdi. Kaya daha sonra tutuklanma istemiyle öğle saatlerinde Burdur sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Furkan Kaya, 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Kaya polis eşliğinde adliyeden çıkarılırken, her iki bileğinin de bandajla sarılı olduğu, boynunda da küçük bir yara olduğu görüldü.

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