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17 yaşındaki baldız dehşet anlarını anlattı! 'Göğsüne dayar dayamaz...'

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 11:40 | Son Güncelleme

Kocaeli'de boşandığı eşini ve kayınpederini vuran Burhan Soyluçiçek tutuklandı. Soyluçiçek ifadesinde 'Ne olduğunu hatırlamıyorum' dedi. Ancak 17 yaşındaki baldızı Beyzanur, şahit olduğu dehşeti bütün detaylarıyla anlattı.

17 yaşındaki baldız dehşet anlarını anlattı! 'Göğsüne dayar dayamaz...'

Kocaeli'de önceki gün meydana gelen olayda Burhan Soyluçiçek, boşandığı eşinin babası İsmail Ulutaş'ı, eski eşi Dilek Ulutaş ve annesi Fatma Ulutaş'ı vurmuştu. İsmail Ulutaş hastanede hayatını kaybetti. Diğerlerinin tedavisi devam ediyor. İfadesinde 'Konuşmak için gittim ama içeri girdikten sonra ne olduğunu hatırlamıyorum' diyen damat Burhan Soyluçiçek tutuklandı.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Baldız Beyzanur U. eski eniştesinin evlerinde saçtığı dehşeti şöyle anlattı:

'Ablam ve eniştem 2017'de boşandılar. Ama bu boşanmaya rağmen eniştem sürekli tekrar bir araya gelmek evlenmek istiyordu. Ancak ablam şiddet gördüğü için kabul etmedi. Mahkeme çocuğun velayetini babaya vermişti. Çocuğu bahane edip ablamı sık sık eve çağırıyordu. Ablamı tekrar evlenmek için sık sık tehdit ediyordu. Ablam konuşmak için çağırmıştı. Tartışma çıktı. Babam 'Oğlum nedir derdiniz?' diye sordu. 'Kızın or...u, onu da hepinizi de öldüreceğim' dedi. Belinden çıkardığı tabancayı babamın göğsüne dayayarak ateş etmesi bir oldu. Art arda ablama da anneme de ateş etti. Ben kaçtım beni vuramadı. Salona döndüğümde annem kapının önünde kanlar içindeydi. Ablam ise yatağımdaydı.112'yi aradım, ambulans çağırdım.'

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Anahtar Kelimeler:
baldız cinayet beyzanur Kocaeli Burhan Soyluçiçek

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