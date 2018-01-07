17 yaşındaki cinayet zanlısı polise teslim oldu

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA)- KAYSERİ'de bir akaryakıt istasyonu çevresinde bulunan oto yıkama işletmesinde çıkan silahlı kavgada 20 yaşındaki Seyit Mehmet Yılmaz'ı tüfekle vurarak öldüren 17 yaşındaki Ö.K. polise teslim oldu.

Dün akşam Merkez Kocasinan İlçesine bağlı Pervane Mahallesinde bulunan bir oto yıkama işletmesi yakınında meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda oto yıkamacısı olduğu iddia edilen Ö.K. kendine ait tüfeği alarak kavga ettiği Seyit Mehmet Yılmaz'ı göğsünden vurdu. Kanlar içinde kalan Yılmaz, olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ambulansı ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Talihsiz genç kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. İşlediği cinayet sonra kayıplara karışan Ö.K. bir süre sonra Cinayet Büro Amirliği polislerine tüfeği ile birlikte teslim oldu.

FOTOĞRAFLI