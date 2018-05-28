17 yaşındaki genç, anne ve babasını öldürüp intihar etti (2)

ÇİFT ARASINDA 'GEÇİMSİZLİK' İDDİASI

Aydın'da, Mert Ali Doğru'nun (17), annesi Suna (42) ve babası emekli polis memuru Adem Doğru'yu (47) tabancayla öldürüp, intihar etmesinin şoku yaşanıyor. Ailenin komşuları, Suna ve eşi Adem Doğru arasında geçimsizlik olduğunu öne sürdü. Komşular, ayrıca Suna Doğru'nun boşanmak istediğini, eşi Adem Doğru'nun buna karşı çıktığını, oğulları Mert Ali'nin ise bu durumdan etkilenmiş olabileceğini ileri sürdü.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)

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