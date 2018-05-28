17 yaşındaki genç, anne ve babasını öldürüp intihar etti (3) - Yeniden

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'da, cinnet getiren Mert Ali (17), annesi Suna (42) ile babası emekli polis memuru Adem Doğru'yu (47) tabancayla öldürüp, aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 05.00 sıralarında, Fatih Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Binanın 2'nci katında ailesiyle birlikte yaşayan lise öğrencisi Mert Ali, bilinmeyen nedenle cinnet getirdi. Mert Ali, uyuyan annesi Suna ve emekli polis memuru babası Adem Doğru'ya, babasının tabancasıyla ateş etti. Daha sonra apartmanın en üst katına çıkan Mert Ali Doğru, aynı silahı ateşleyerek, yaşamına son verdi. Silah seslerini duyan apartman sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Binaya gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Mert Ali Doğru'nun öldüğünü belirledi. Ağır yaralı Doğru çifti ise ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Suna ve Adem Doğru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÇİFT ARASINDA 'GEÇİMSİZLİK' İDDİASI

Öte yandan kentte, Mert Ali Doğru'nin, annesi Suna ile babası Adem Doğru'yu öldürüp, intihar etmesinin şoku yaşanıyor. Ailenin komşuları, Suna ve eşi Adem Doğru arasında geçimsizlik olduğunu öne sürdü. Komşular, ayrıca Suna Doğru'nun boşanmak istediğini, eşi Adem Doğru'nun buna karşı çıktığını, oğulları Mert Ali'nin ise bu durumdan etkilenmiş olabileceğini ileri sürdü. Olayın nedeni araştırılırken, polisin soruşturmasının sürdüğü belirtildi.