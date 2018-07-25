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17 yaşındaki genç evinde intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 13:40 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde Gürkan Ç.

17 yaşındaki genç evinde intihar etti

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde Gürkan Ç. (17), odasında kendisini tavana iple asarak yaşamına son verdi.
Beyköy Mahallesi'nde Gürkan Ç.'nin yakınları, bu sabah odasına girdikleri genci, tavana iple asılı halde buldu. Yakınları ipi keserek Gürkan Ç.'yi indirip, ambulans çağırdı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin yaptığı kontrolde, Gürkan Ç.'nin öldüğü belirledi. Gürkan Ç.'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, intiharla ilgili soruşturma başlattı.

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17 yaşındaki genç evinde intihar etti

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