17 yaşındaki genç evinde intihar etti

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde Gürkan Ç. (17), odasında kendisini tavana iple asarak yaşamına son verdi.

Beyköy Mahallesi'nde Gürkan Ç.'nin yakınları, bu sabah odasına girdikleri genci, tavana iple asılı halde buldu. Yakınları ipi keserek Gürkan Ç.'yi indirip, ambulans çağırdı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin yaptığı kontrolde, Gürkan Ç.'nin öldüğü belirledi. Gürkan Ç.'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, intiharla ilgili soruşturma başlattı.

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