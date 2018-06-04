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17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 21:35 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 17 yaşındaki kızın karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hamile olduğu ortaya çıktı. Genç kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 20'den fazla kişi gözaltına alındı.

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Edinilen bilgiye göre, Kandıra ilçesinde 17 yaşındaki E.A. karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile hastaneye gitti. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda genç kızın hamile olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine güvenlik güçleri E.A.'nın ifadesine başvurdu.

20'DEN FAZLA KİŞİ CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMUŞ

Genç kız, ifadesinde daha önceden kendisine 20'den fazla kişinin cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Bu ifade üzerine harekete geçen ekipler, 20'den fazla kişiyi gözaltına aldı. 17 yaşındaki genç kız ise devlet tarafından koruma altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Kandıra karın ağrısı hamile cinsel istismar yaşam

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