17 yaşındaki Mert, baraj gölünde boğuldu

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesindeki serinlemek için Berdan Baraj gölüne giren Mert Çakuş (17), boğularak yaşamını yitirdi. Arkadaşlarıyla birlikte motosikletiyle Berdan Barajı mesire alanına giden Mert Çakuş, serinlemek için hayvanat bahçesine yakın bir bölgede suya girdi. Çakuş, bir süre sonra yosunla kaplı suda çırpınmaya başladı, ardından da gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasıyla Mert Çakuş'un cesedi bulunarak sudan çıkarıldı. Çalışmalar sırasında umutlu bekleyişlerini sürdüren Çakuş'un yakınları, acı haberle yıkıldı, sinir krizi geçirdi.
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