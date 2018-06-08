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17 yaşındaki muavin kız kaçırmak için otobüs çaldı!

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 15:05 | Son Güncelleme

Otobüste 3 gün önce tanıştığı kıza aşık olan genç muavin Tuzla'da otobüs kaçırdı, yakıtı bitince yakayı ele vermesi uzun sürmedi. Gözaltına alınan 17 yaşındaki muavin ifadesinde yolda otostop çeken 2 kişiyi otobüse aldığını da itiraf etti

17 yaşındaki muavin kız kaçırmak için otobüs çaldı!

Bir otobüs firmasında muavinlik yapan genç, üç gün önce otobüste tanıştığı bir yolcuya aşık oldu. İzmir'de yaşayan kız arkadaşını kaçırmak için Tuzla'da park halindeki otobüsü çalan şahıs, yakıt bitince Orhangazi'de dinlenme tesislerine girdi. Hareketlerinden şüphelenen istasyon çalışanları jandarmayı arayınca şüphelinin film gibi aşk hikayesi karakolda sona erdi.

DİNLENME TESİSLERİNDE YAKALANDI

Gebze Orhangazi İzmir otoyolu üzerindeki dinlenme tesisinde meydana gelen olayda saat 00.30 sıralarında Orhangazi bölgesindeki tesise giren otobüs, akaryakıt istasyonuna yanaştı. İçinde yolcu olmayan otobüsün yaşı küçük birisi tarafından kullanıldığı gören ve hareketlerinden şüphelenen istasyon çalışanları jandarmaya haber verdi.

Olay yerine giden Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri, otobüsün İstanbul'dan çalıntı olduğu belirledi. Otobüsü kullanan M.G. (17) ise gözaltına alındı.

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OTOSTOPÇULARI DA ARACA ALMIŞ

Bir otobüs firmasında muavinlik yapan M.G.'nin film gibi hikayesinin 3 gün önce başladığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, M.G. 3 gün önce çalıştığı otobüsle yolculuk yapan bir kız ile tanıştı. Gönlünü kaptıran genç aşık, kız arkadaşını kaçırmaya karar verdi. Olay günü Tuzla'da park halindeki otobüsü düz kontak yaparak kaçıran M.G., ifadesinde yolda otostop çeken 2 kişiyi de kaçırdığı otobüse aldığını da ifade etti. Bir süre sonra indirdiği otostopçulardan sonra otobüsün yakıtının bitmek üzere olduğunu fark eden M.G. otoyolun Orhangazi geçişindeki dinlenme tesisine girdi. Otobüsü akaryakıt istasyonuna yanaştıran genç, parası olmadığını söyleyerek veresiye yakıt almaya çalıştı. İstasyon personeli yakıt vermedikleri M.G.'nin hareketlerinden şüphelenince jandarmaya haber verdi.

M.G. ifadesi aldıktan sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. DHA

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muavin kız kaçırdı OTOBÜS kız kaçırma Gebze

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