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17 yaşındaki Samet, denizde boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 15:53 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun Çatalzeytin ilçesinde, girdiği denizde akıntıya kapılan Samet Özcan (17) boğuldu.

17 yaşındaki Samet, denizde boğuldu

Gürkan YILMAZ/ÇATALZEYTİN (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Çatalzeytin ilçesinde, girdiği denizde akıntıya kapılan Samet Özcan (17) boğuldu.
Olay öğle saatlerinde Çatalzeytin ilçesi Ginolu Şekerçeşme mevkisinde meydana geldi. Lise son sınıf öğrencisi Samet Özcan, arkadaşları ile birlikte denize girdi. Denizde akıntıya kapılan Özcan, gözden kayboldu. Arkadaşları tarafından bulunup, denizden güçlükle çıkarılan Özcan, gelen sağlık ekibi tarafından Çatalzeytin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Samet Özcan, yapılan tüm çabalara rağmen yaşama döndürülemedi.

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