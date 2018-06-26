17 yaşındaki Sedanur, 17 gündür kayıp

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da 10 Haziran'dan beri haber alınamayan Sedanur Çelik'in (17) ailesi, kızlarının hayatından endişe ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kızının bulunmasını isteyen Zeynep Çelik, "Bu acıya yüreğimiz dayanmıyor. Allah kimseyi evladı ile sınamasın" dedi.

Merkez Palandöken ilçesi Yenişehir Semti'nde oturan Zeynep (42)- Memduh Çelik (49) çiftinin 4 çocuğundan biri olan Sedanur, 10 Haziran günü kursa gitmek için evden çıktı. Akşam eve dönmeyen açık lise öğrencisi Sedanur'un ailesi, kendi imkanları ile kızlarını aradı, ancak bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine aile, polise başvurdu.

Sedanur'un gözü yaşlı annesi Zeynep Çelik, kızını gören ya da yerini bilenlerin en yakın karakola müracaat etmesini istedi. Kızı Sedanur'un her gün saat 08.00'de resim kursuna gittiğini ifade eden anne Zeynep Çelik, "Ramazan ayıydı. Bizler uyuyorduk. Sedanur kursa gitmek için evden çıkmış. Bir daha kendisinden haber alamadık. Gitmediğim, yardım istemediğim kimse kalmadı, ama kızıma ulaşamadık. Hayatından endişe ediyorum. Kaçtı mı, kaçırıldı mı, onu da bilmiyoruz. Bu acıya yüreğimiz dayanmıyor. Allah kimseyi evladı ile sınamasın. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan kızımın bulunması için yardım bekliyorum" dedi.