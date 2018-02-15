17 yaşındaki sürücü yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kastamonu’nun Abana ilçesinde 17 yaşındaki genç kızın kullandığı otomobil kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Abana’dan Bozkurt istikametine gididen 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Y.K. idaresindeki 34 EH 6767 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Lütfiye Kesim (72), Emir Mustafa Kesim (5) ve Yağız Efe Kesim’e (3) çarparak bahçeye devrildi. Kazada, sürücü Y.K. ile kaldırımda yürüyen Lütfiye Kesim, Emir Mustafa Kesim ve Yağız Efe Kesim yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralılar, Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Lütfiye Kesim, Emir Mustafa Kesim ve Yağız Efe Kesim Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Kastamonu’ya sevk edildiği esnada tüm müdahalelere rağmen 72 yaşındaki Lütfiye Kesim hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Y.K. ise, Bozkurt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.