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17 yıl önce ailesinin infaz ettiği kadının cesedi, kimsesizler mezarlığından çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 16:10 | Son Güncelleme

 ELAZIĞ’da, 17 yıl önce ortadan kaybolan, geçen hafta da aile meclisinin kararıyla öldürüldüğü ortaya çıkan Yurdagül Kaya'nın cesedi, Diyarbakır'da kimsesizler mezarlığında bulundu.

17 yıl önce ailesinin infaz ettiği kadının cesedi, kimsesizler mezarlığından çıktı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da, 17 yıl önce ortadan kaybolan, geçen hafta da aile meclisinin kararıyla öldürüldüğü ortaya çıkan Yurdagül Kaya'nın cesedi, Diyarbakır'da kimsesizler mezarlığında bulundu. Kaya'nın cesedinin, öldürüldükten birkaç gün sonra Bitlis'in Güroymak ilçesinde bulunduğu, Diyarbakır'da yapılan otopside ise kimliğinin saptanamadığı ifade edildi.
​Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, adı açıklanmayan bir kadın, arkadaşı 1 çocuk annesi Yurdagül Kaya'dan (42) uzun süredir haber alamadığını belirtip polise başvurunca çalışma başlattı. Polisin yaptığı araştırmada, Kaya'ya ulaşamadı. Ailenin çelişkili ifadeler vermesi üzerine soruşturma derinleştirildi.
Kurulan özel ekip, Kaya’nın boşandığı eşinin, çocuğunu alarak başka bir kadınla evlendiğini tespit etti. 2001 yılında boşandıktan sonra yaşadığı Bursa'dan Elazığ’a geldiği belirlenen Yurdagül Kaya'yı, o tarihten sonra kimsenin görmediği bilgisine ulaşan ekipler, yeniden aileye yöneldi.
Yaklaşık 2,5 aylık çalışma sonucunda bazı delillere ulaşan polis, Yurdagül Kaya’nın Elazığ’da aile içinde alınan kararla infaz edildikten sonra cesedinin Bitlis'in Güroymak ilçesi sınırlarında bir köprüden dereye atıldığını ortaya çıkardı.
Polis, 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden baba Hasan, amca Hüseyin ve amcaoğlu Oğuzhan Kaya 3 Temmuz günü tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
CESET KİMSESİZLER MEZARLIĞINDAN ÇIKTI
Olayın meydana geldiği günlerde Güroymak ilçesinde bir kadın cesedinin bulunduğu belirlendi. Ön otopsisi Güroymak ilçesinde yapılan cesedin Diyarbakır'a gönderildiği tespit edildi. O dönem, kimliği belirlenemeyen kadın cesedinin, merkez Bağlar ilçesideki Yeniköy Mezarlığı'nda kimsesizler mezarlığına toprağa verildiği saptandı. Aileden alınan DNA örnekleriyle otopsi sonuçlarını karşılaştıran ekipler, cesedin Yurdagül Kaya'ya ait olduğunu tespit etti. Yurdagül Kaya'nın boğularak öldürüldüğü belirlendi.

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17 yıl önce ailesinin infaz ettiği kadının cesedi, kimsesizler mezarlığından çıktı17 yıl önce ailesinin infaz ettiği kadının cesedi, kimsesizler mezarlığından çıktı

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