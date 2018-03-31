17 yıl sonra suçsuz bulunan Somalili Hassan, İtalya’dan 3 milyon Euro tazminat alacak

İtalya da 17 yıl hapis yatıktan sonra mahkemenin suçsuz bulduğu Somalili Hassan, tazminat olarak 3 milyon Euro alacak.
Somali’ye 1994’te haber yapmak için giden RAI televizyonu çalışanı Ilaria Alpi ve kameraman Milan Hrovatinadlı 2 muhabiri öldürdüğü iddiasıyla Hashi Omar Hassan, 2001’de Roma’da gözaltı alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak hapse gönderilmişti. Roma Mahkemesi, 17 yıl sonra suçsuz bulunan Hasan’ı serbest bıraktı. Hassan’a tazminat olarak 3 milyon Euro verilmesi kararı alındı.
BBP Genel Başkanı Destici’den ittifak açıklaması
Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç
Suudi kadınlar yasakları yıktı! Böyle coştular
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma
Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen mesajı: Telaşta...
Cenazede 'yok artık' dedirten olay! Herkes şaşkına döndü
İran'dan Suudi Arabistan'a olay yaratacak cevap!
Yer: Bodrum sahili! Turistlere satmaya çalıştığı şey ise bir matkap!
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Görüntüleri ortaya çıktı! 41 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle...
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum