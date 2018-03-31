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17 yıl sonra suçsuz bulunan Somalili Hassan, İtalya’dan 3 milyon Euro tazminat alacak

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 22:52 | Son Güncelleme

İtalya da 17 yıl hapis yatıktan sonra mahkemenin suçsuz bulduğu Somalili Hassan, tazminat olarak 3 milyon Euro alacak.Somali’ye 1994’te haber yapmak için giden RAI televizyonu çalışanı Ilaria Alpi ve kameraman Milan Hrovatinadlı 2 muhabiri öldürdüğü iddiasıyla Hashi Omar Hassan, 2001’de Roma’da gözaltı alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak hapse gönderilmişti.

17 yıl sonra suçsuz bulunan Somalili Hassan, İtalya’dan 3 milyon Euro tazminat alacak

İtalya da 17 yıl hapis yatıktan sonra mahkemenin suçsuz bulduğu Somalili Hassan, tazminat olarak 3 milyon Euro alacak.
Somali’ye 1994’te haber yapmak için giden RAI televizyonu çalışanı Ilaria Alpi ve kameraman Milan Hrovatinadlı 2 muhabiri öldürdüğü iddiasıyla Hashi Omar Hassan, 2001’de Roma’da gözaltı alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak hapse gönderilmişti. Roma Mahkemesi, 17 yıl sonra suçsuz bulunan Hasan’ı serbest bıraktı. Hassan’a tazminat olarak 3 milyon Euro verilmesi kararı alındı.

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