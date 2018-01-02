HABER

17 yıllık sahte diplomalı öğretmen, ailesine dahi söylememiş

YAŞAM HABERLERİ | 02.01.2018 16:36 | Son Güncelleme 42 dakika önce

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) - YOZGAT'ta çeşitli okullarda 17 yıldır edebiyat öğretmenliği yapan Bülent .G.'nin diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. Görevden alınıp, hakkında suç duyurusunda bulunulan Bülent G.'nin diplomasının sahte olduğunu alisenin bile bilmediği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, Şehit Fuhat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi'nde 3 yıldır edebiyet öğretmenliği yapan evli ve 3 çocuk babası Bülent G.'nin diplomasının sahte olduğunu tespit etti. Eğitim fakültesi 4'üncü sınıfından ayrıldığı saptanan Bülent G., görevden alındı. Bakanlık, Bülent G. hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Yozgat Anadolu Öğretmen Lisesi'nin da aralarında bulunduğu kentteki seçkin okullarda 17 yıldır öğretmenlik yapan B.G.'nin, okulunu bitirmediğini ailesine dahi söylemediği ortaya çıktı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sarma sigara içenleri üzecek zam

Sarma sigara içenleri üzecek zam

Milli Piyango Robin van Persie'ye çıktı!

Milli Piyango Robin van Persie'ye çıktı!

2018'de kaç gün resmi tatil var?

2018'de kaç gün resmi tatil var?

TSK'ya 43 bin personel alınacak

TSK'ya 43 bin personel alınacak

Meral Akşener: Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz

Meral Akşener: Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz

Yabancı devlet adamlarına hakaret artık suç değil

Yabancı devlet adamlarına hakaret artık suç değil

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Herkes paniklerken o bir anda bebeğe atıldı! Otobüs şoförü hayat kurtardı!

Herkes paniklerken o bir anda bebeğe atıldı! Otobüs şoförü hayat kurtardı!

Merdivenleri yol gibi kullandı! Görenler gözlerine inanamadı

Merdivenleri yol gibi kullandı! Görenler gözlerine inanamadı

Bel fıtığına 'rot balans' ayarı!

Bel fıtığına 'rot balans' ayarı!

Denizli'de yaşlı kadına eski damattan 80 bin TL borç kaldı

Denizli'de yaşlı kadına eski damattan 80 bin TL borç kaldı

Yola adım atar atmaz kaldırıma savruldu! O anlar kamerada

Yola adım atar atmaz kaldırıma savruldu! O anlar kamerada

Ölüm saçan yorgun mermilerin nereden geldiği bulundu!

Ölüm saçan yorgun mermilerin nereden geldiği bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.