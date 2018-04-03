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18 bin liralık soygun yapan bebekli hırsızlar gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 13:55 | Son Güncelleme

Samsun’da 18 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 300 lira para çaldıkları iddia edilen bebekli 2 kadın şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.Olay, Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi.

Samsun’da 18 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 300 lira para çaldıkları iddia edilen bebekli 2 kadın şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre, bir apartman dairesine giren 2 kadın şüpheli, evden 18 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 300 lira para çaldı. Ev sahibi, yaşanan bu durumu fark etmesiyle polis ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, apartmandaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek 2 kadın hırsızın izine ulaştı. Daha öncede suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüphelilerden Hanife B.’nin (34) 3 olaydan, 2 çocuk annesi Gülbahçe U.’nun (23) ise 20 farklı suç kaydı bulunduğu belirtildi.
Hırsızlık Büro ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli kadın, kucağında çocuklarla Samsun Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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